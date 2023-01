31.3.: Rathausgalerie eröffnet

Die Sommerflut 2021 hat die Galerie massiv beschädigt. In der Folge litten die Sanierungsarbeiten an Lieferengpässen und am Fachkräftemangel, sagt Centermanager Christoph Höptner.

"In Kürze" sollen die neue Trafostationen und Mittelspannungsanlagen angeschlossen werden - sie sind der wichtigste Bestandteil der Stromversorgung in der Galerie. Sobald der Strom wieder fließt, würden zunächst die Mieter umgehend informiert.

Parallel laufen noch weitere Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten. Letzter Schritt vor der Eröffnung sind dann noch die Prüfungen und Freigaben durch die Behörden. Man sei aber schon jetzt durchgängig im Austausch miteinander, um Eventualitäten vorzubeugen.