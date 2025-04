35 Jahre Radio Hagen / Tanz in den Mai

Zum Geburtstag gibt es natürlich Kuchen

Angefangen hat die Party natürlich mit unserem Geburtstagskuchen. Mit ganz viel Liebe von der Stadtbäckerei Kamp gebacken. Die Hauptzutat: Zitrone. - Schön erfrischend zu dem sommerhaften Wetter, welches wir hatten. Neben dem Kuchen gab es auch Muffins für die Party-Gäste.

© Majlinda Shaqiri / Radio Hagen © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Musik aus den letzten 35 Jahren

Was wäre eine Party ohne Musik? Den Auftakt hat Hagens Finest gemacht, mit tollen Hits wie "Aint nobody"oder "I will survive" hat sie die Tanzfläche zum Leben erweckt. Weitere Acts an unserem Geburtstag waren ESC-Teilnehmer Benjamin Braatz und die Band Extrabreit!

Was wäre eine Party ohne Geschenke?

Im Laufe des Abends hatten unsere Gäste und Gästinnen die Chance nicht nur zu tanzen, zu trinken, essen, Dart spielen oder Fotos zu machen - sondern auch coole Gewinne mit nach Hause zunehmen! In der Geldregen-Kabine, mussten die Leute, Radio-Hagen Geldscheine sammeln. Und die Person, die am meisten gesammelt hat, hat am Ende einen Preis mitnehmen dürfen. An die Gewinnerplätze gingen Exklusiv-Konzertkarten für Zoe Wees oder Karten für das Radio Hagen Oktoberfest.

Platz 1-3 des Geldregen. © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen Platz 1-3 des Geldregen. © Majlinda Shaqiri / Radio Hagen

Reportage der Radio Hagen Party