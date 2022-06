Das Event findet in insgesamt 15 Städten in Nordrhein-Westfalen statt und endet übermorgen mit dem Finale in Recklinghausen. Auf der Springe spielen insgesamt 80 Teams aus verschiedenen Kategorien gegeneinander im 3 gegen 3 System. Pro Zug ist jeweils 12 Sekunden Zeit und es wird auf einen Korb gespielt.