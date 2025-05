Das Programm

Trotz schlechten Wetters war auch der 4. Tag der Artenvielfalt ein voller Erfolg. Die Stände der unterschiedlichen Vereine informierten auf spannende Weise über Hagens lokale Flora und Fauna. Auch Workshops und Vorträge sollten dazu anregen, etwas für das Ökosystem zu tun. Die Angebote richteten sich an Groß und Klein. Die Rollende Waldschule der Kreisjägerschaft Hagen zeigt Präparate vieler einheimischer Säugetiere und Vögel. An den Ständen können kleine und große Besucher den verborgen lebenden Kleintieren des Bodens und Wassers an Stereolupen nachspüren. Insektenhotels gab es, Fledermauskästen und grasende Schafe, Wildblumensaaten konnte man kaufen, um so den örtlichen Tieren zu helfen - denn die sind eben oft auf die örtlich eigentlich anwachsenden Blumen angewiesen. Auch das angebotene Essen war größtenteils aus regionalem Anbau. Und das ist nur ein Bruchteil des bunten Programms.

Sich informieren!

Der Tag sollte wieder zeigen, wie leicht man eigentlich zumindest einen kleinen Beitrag leisten kann, um eben für jedes Lebewesen einen funktionierenden Lebensraum zu schaffen. Bei Interesse oder Neugier: https://biostation-hagen.de/wp/