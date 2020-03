47 Infizierte Hagener mit Stand heute

Fünf Menschen sind mittlerweile wieder als gesund erklärt worden, und einen Todesfall haben wir in der Stadt.

Bringt man diese Zahlen in einer Grafik unter sieht es so aus, als würde sich der Anstieg abflachen. Allerdings wäre so ein Schluss verfrüht; das kann auch reiner Zufall sein. Ob die strengen Maßnahmen seit Anfang der Woche wirken, wird sich erst später zeigen.