50 Jahre Interrail: So hat sich das Zugfahren durch Europa verändert

Vor 50 Jahren, 1972, wurde es zum ersten Mal ausgestellt: das Interrail-Ticket. Für viele Jugendliche war es damals das Tor zur Welt. Eltern hatten schlaflose Nächte, weil das Kind plötzlich allein unterwegs war - und das auch noch im Ausland. Mit dem Interrail-Zugticket konnten Jugendliche einen Monat lang mit dem Zug durch 21 Länder quer durch Europa fahren, egal wohin, egal wie weit. Er war der große Ruf der Freiheit und des Abenteuers. Er war für viele eine Zeit des Erwachsenwerdens - möglicherweise auch verbunden mit den ersten Flirts. Denn man lernte ja viele Bagpacker unterwegs kennen.

Mit der Zeit kommen Veränderungen

Wie es so häufig ist, bleibt alles nicht immer beim selben. So auch nicht beim Interrail-Ticket, es ist älter geworden. In den vergangenen Jahren hat sich einiges geändert. Heutzutage gibt es keine Altersbeschränkung mehr, damit kann sich jeder ein Ticket online besorgen. Dazu kommen unterschiedliche Tarife für ganz unterschiedliche Fahrtmöglichkeiten. Man kann es für nur ein paar Tage buchen oder auch maximal bis zu drei Monaten am Stück. Diese drei Monate kosten übrigens stolze 900 Euro. Senioren zahlen weniger.

Das Internet macht einiges einfacher, aber weniger charmant

Klar, nun kann man mit seinem Smartphone sich sozusagen quer durch Europa lotsen. Es gibt eine spezielle Interrail-App, mit der man seine gesamte Reise planen, Plätze in bestimmten Zügen reservieren, Fahrpläne studieren oder sich auch Rabatte sichern kann. Die Rabatte könnten zum Beispiel für Fähren oder für Besuche von touristischen Sehenswürdigkeiten an einem Zielort verwendet werden. Gerade für junge Leute ist dies wohl sehr interessant. Mit dem Lebensbegleiter Handy seinen Urlaub zu gestalten ist ja möglichweise für viele eine gute Sache. Dass dabei aber der Charme des 'auf sich allein gestellt sein' deutlich geringer wird, ist für den ein oder anderen (Älteren) bestimmt etwas traurig.

Jugendliche können über "DiscoverEU" am Interrail-Gewinnspiel mitmachen

Spezielle EU-Programme erleichtern es dabei Jugendlichen, quer durch Europa Zug zu fahren. Seit 2018 können 18-Jährige im Rahmen des Jugendreiseprogramms "DiscoverEU" einen Interrail-Pass gewinnen, mit dem sie bis zu 30 Tage lang mit dem Zug durch Europa reisen können. In diesem Jahr werden europaweit einige zehntausend Tickets verlost - die Bewerbungsfrist für 2022 ist allerdings schon abgelaufen. Aus Deutschland haben über 10.000 Bewerber eine Zusage erhalten. Mit Sicherheit wird es diese Chance auch für die kommenden Jahre geben. Tourismus tut in Europa schließlich allen gut. Weitere Informationen erhalten Interessierte hier.

Autor: Werner Baumann (mit dpa)