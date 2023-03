500 000 Euro für Sportanlagen

Das Land NRW stellt der Stadt 500 000 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld und mit einem gewissen Eigenanteil soll Sport draußen erleichtert werden.

In Haspe etwa entsteht dann ein neues Basketballfeld in der Bezirkssportanlage. In Hohenlimburg wird es ein Fitnessparcours. Der Hameckepark und der Fritz-Steinhoffpark bekommen eine Callistenicsanlage. und in Eilpe-Dahl wird die bestehende Anlage erweitert.

Wenn nichts dazwischen kommt, sollen alle Anlagen noch in diesem Jahr zumindest angefangen werden.