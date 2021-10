500 Eimer Farbe für Flutopfer

Christian Salewsky vom TuS Volmetal und Sarah Spieß haben sich der Sache angenommen und dafür gesorgt, dass die Farbe an die Flutopfer verteilt wird, die schon so weit sind, dass sie welche brauchen können.





Stefanie Tigges ließ dann ein kleines Dankeschön per Whatsapp bei uns uns zurück, und auch wir sagen danke - und zwar an den anonymen Spender und an die Leute vom TuS Volmetal, die immer wieder ansprechbar sind, um solche Hilfen weiter zu geben.