75 Jahre Werkstoffprüfung Kunze
Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 16:23
Die Firma Werkstoffprüfung GmbH feiert 75 Jahre Bestehen und die Einweihung ihrer neuen Halle.
© Nina Barndt Radio Hagen
Die Werkstoffprüfung Kunze feierte heute sowohl ihr 75 jähriges Bestehen des Unternehmens, welches mittlerweile in der dritten Generation von Viktoria Kunze und ihrem Vater, Rolf-Jürgen Kunze, geleitet wird. Als auch die Einweihung ihrer neuen Halle, mit vielen neuen Geräten, was sie zu einem sehr modernem hoch innovativem Unternehmen machte, wie uns die Leiterin Viktoria Kunze erzählte.