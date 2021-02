77 000 Masken für Hagen

42 000 der Masken wurden über das Jobcenter per Post verschickt. Die restlichen werden in sozialen Einrichtungen wie Suppenküche, Asylbewerberunterkünften, dem Männerasyl oder Luthers Waschsalon ausgegeben. Da die Masken in 50er-Packs in Hagen angekommen waren, sind sie nicht einzeln verpackt, wenn sie bei den Empfängern landen. Das hatte einige Menschen irritiert. Die medizinischen Masken wurden aber unter hygienischen Auflagen verpackt und sind bedenkenlos einsetzbar.