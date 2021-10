8. Eat My Shorts - Hagener Kurzfilmfestival

Das Kurzfilmfestival hat in den letzten sieben Jahren immer für große Aufmerksamkeit gesorgt. Auch weil viele Stars aus Film und Fernsehen den Weg nach Hagen gefunden hatten. Und auch in diesem Jahr ist wieder reichlich Prominenz am Start. Der Terminator Ralf Möller kommt. Er wird sich am Freitag den 5. November gemeinsam mit Schauspielerin Brigitte Grothum, und Schauspieler David Bennent in das Goldene Buch der Stadt Hagen eintragen. Alle drei sitzen auch in der Jury, die wieder stark besetzt. Natürlich dürfen Claude Oliver Rudolf und Oberbürgermeister Erik O Schulz nicht fehlen. Mit dabei sind außerdem

Karoline Eichhorn, Claudia Garde, Patrick Sass, Eveline Schönfeld, und Jördis Triebel