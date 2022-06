9-Euro-Ticket

Mit dem Angebot will die Bundesregierung für Entlastung bei den hohen Energiekosten sorgen, gleichzeitig sollen wieder mehr Leute vom Auto auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Seit Einführung des Tickets sind die Fahrgastzahlen in Hagen um etwa 20 Prozent gestiegen. Die Hagener Straßenbahn verkauft das Ticket direkt im Bus, in den Kundencentern und über die App.