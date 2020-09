9 Jahre für sieben Schüsse

Das ganze mutet wie eine Hinrichtung an", befand das Gericht, als es dem Angeklagten heute Urteil und Strafmaß verkündete. Der 37-jährige ANgeklagte hatte die Sache so dargestellt: Der Freund sei mir einer Flasche Wodka gekommen, damit man zusammen was trinken konnte. Im Verlauf des Abends hätte es einen Streit gegeben, bei dem dann die bereits auf dem Tisch liegende Waffe benutzt wurde.

Das mochte das Gericht nicht glauben; es geht davon aus, dass der Man die Waffe extra aus dem Waffenschrank geholt hat, um seinen Freund zu erschießen. Worum es bei dem Streit ging, konnte das Gericht nicht klären. Weil er betrunken war, sei eine verminderte Schuldfähigkeit nicht auszuschließen. Deshalb gab es neun Jahre. Für Totschlag kann man maximal 15 Jahre bekommen.