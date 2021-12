A 45: Ab Frühjahr frei für PKW

Stahlbauexperten, Statiker und Fachfirmen haben die Köpfe rauchen lassen, um eine möglichst gute Lösung für die A 45 zu finden. Das Ergebnis: Die Brücke wird verstärkt. Parallel dazu muss eine Schrankenanlage aufgebaut werden, denn LKW dürfen auf der Brücke Rahmede auf keinen Fall mehr fahren. Drei bis vier Monate dauern die Bauarbeiten.





In der letzten Woche hatte eine Prüfung der Brücke für deren sofortige Sperrung gesorgt; auch nach der Notreparatur in den kommenden Monaten wird sie ihre volle Tragfähigkeit nicht mehr erreichen, so die Experten.





Gleichzeitig tauscht sich eine Taskforce der Städte, Kreise und der betreffenden Behörden mit Straßen.NRW aus, um den Umleitungsverkehr für LKW ab dem Frühjahr abzustimmen. Für die betroffenen Anwohner an den Umleitungsstrecken bedeutet das auf absehbare Zeit viel Verkehrslärm.