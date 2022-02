A 45 gesperrt

Dazu wird die Zufahrt von der A45, Fahrtrichtung Dortmund auf die A44 in Richtung Bochum von 10 bis 14 Uhr voll gesperrt. Eine großräumige Umleitung nach Bochum ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Sie führt über die A 45 bis zum Kreuz Dortmund-West und anschließend über die A 40 in Richtung Bochum. Verkehrsteilnehmer, die die A44 in Richtung Witten nutzen wollen, können auch in der Anschlussstelle Dortmund-Eichlinghofen abfahren und auf die A 45 in Richtung Frankfurt wieder auffahren. Aus Richtung Norden kommend ist die Zufahrt auf die A 44 möglich.