A 45: Informationsoffensive

Schon bei Osnabrück und bei Frankfurt informieren Tafeln an der Autobahn über die Sperrung der Talbrücke Rahmede und über die entsprechenden Umleitungen. Das in der Hoffnung, dass etliche Fahrer Alternativrouten nutzen wie etwa aus Süden kommend die A 4. Außerdem hat Autobahn Westfalen Flyer in sieben Sprachen digital und an Raststätten verteilt.

Schließlich geht die Information noch per CB-Funk raus, der nach wie vor Kommunikationsstandard auf dem LKW ist.





Erfolge seien messbar, sagt Autobahn Westfalen: Auf der A 45 ging der Verkehr in Richtung Sperrung um 50 Prozent zurück, auf den Autobahnumleitungsstrecken nahm er - je nach Strecke - zwischen 5 und 20 Prozent zu.