A 45: Nothilfe und Genua 2.0

Dramatisch seien die Auswirkungen, sagt Stoffels: Fast jede Branche im Märkischen Südkreis melde Umsatzrückgänge wegen der Brückensperrung. Mitarbeiter würden sich wegen zu langer Anfahrtzeiten umorientieren, die Unternehmen verlieren Fachkräfte. Nicht wenige Betriebe fürchten um ihre Existenz, so der Kammerpräsident.





Stoffels fordert von Land und Bund erstens kurzfristig finanzielle Unterstützung für betroffene Unternehmen Zweitens fordert er "Genua 2.0". Das bedeutet: In zwei Jahren müsse die neue Brücke stehen. So wie die zusammengebrochene Brücke in Genua.