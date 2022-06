A 45 Petition und Gebäudecheck

In Lüdenscheid hat eine 81-Jährige Frau eine Petition gestartet. Sie will, dass die Rahmedetalbrücke schneller neu gebaut wird. Damit die Petition im Bundestag landet braucht sie 50.000 Unterschriften. In Lüdenscheid findet das Ganze bereits Anklang. Über 9.000 Leute haben schon unterschrieben.