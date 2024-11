A 46 und 45 Sperrungen

Am Wochenende muss man etwas achtsam sein, wenn man regelmäßig die A 45 von Hagen aus in Richtung Iserlohn fährt. Autobahn Westfalen will Fahrbahnstücke sanieren - und muss deswegen verschiedene Abschnitte sperren.





In Richtung Hagen wird schon ab heute (21.11.) die Ausfahrt Hohenlimburg gesperrt, in Richtung Frankfurt hat man die Sperrung an der Auffahrt Hagen Süd. Auch in der Folgewoche sind Bauarbeiten und damit Sperrungen geplant.

