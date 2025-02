Über den ersten Teil der neuen Rahmede-Talbrücke bei Lüdenscheid soll der Verkehr bereits früher rollen als ursprünglich vorgesehen. "Wir sind gut in der Zeit und gehen nun sogar von einer Fertigstellung des ersten Teilbauwerks schon im Frühjahr 2026 aus", teilte der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Volker Wissing anlässlich eines Baustellenbesuchs im Sauerland mit. Die wichtige Verkehrsachse A45, die das Ruhrgebiet mit dem Ballungsraum Frankfurt verbindet, ist seit mehr als drei Jahren wegen des Neubaus einer maroden Brücke gesperrt. Bislang hatte die zuständige Autobahn GmbH von einem Fertigstellungstermin Mitte 2026 gesprochen.

Dass eine Freigabe für den Verkehr nun bereits einige Monate früher erfolgen könnte, sei dem hohen Engagement aller Beteiligten geschuldet, lobte der Verkehrsminister.

Stählerne Brücken treffen bald aufeinander

Wissing war ins Sauerland gekommen, um sich ein Bild vom Baustellenfortschritt zu machen: Seit mehreren Monaten wird der stählerne Überbau von beiden Seiten des Tales Stück für Stück über die Pfeiler geschoben. Nun sind beide Teile nur noch wenige Meter voneinander entfernt und sollen zeitnah miteinander verbunden werden, wie es am Dienstag von der Autobahn GmbH hieß. Der Brückenbauer spricht in so einem Fall von der "Stahlhochzeit".

Nach Fertigstellung des Stahlüberbaus werde nun die abschnittweise Betonage der 480 Meter langen Fahrbahnplatte vorbereitet, so die Autobahn GmbH. Bevor der Verkehr über den ersten Brückenteil wieder in beide Richtungen rollen kann, folgen weitere Arbeitsschritte wie Abdichtung, Asphaltierung und Markierung, hieß es. Zudem sollen parallel die ersten Pfeiler des zweiten Bauwerks in die Höhe gezogen werden.

Stahlhochzeit an der Talbrücke Rahmede

Rahmedetalbrücke wurde überregional bekannt

Bei vielen Brücken hat die intensive Beanspruchung in den vergangenen Jahrzehnten Spuren hinterlassen, vor allem durch den zunehmenden Schwerverkehr. In den kommenden Jahren sollen 400 Brücken pro Jahr saniert werden. Überregional wurde die Autobahnbrücke Rahmede an der Sauerlandlinie (A45) bekannt. Sie wurde wegen schwerer Schäden gesperrt und gesprengt. Ein Neubau ist bereits im Gange. Am 2. Dezember 2021 hatten Experten bei einer Kontrolle an der Rahmede-Talbrücke schwere Schäden festgestellt. Wegen Einsturzgefahr war die Brücke gesperrt worden - mit massiven Folgen: Lüdenscheid und das angrenzende Gebiet sind seither von Stau-Chaos, Lärm, Abgasen, gestörtem Lieferverkehr, Umsatzeinbußen und Fachkräfte-Abwanderung schwer getroffen.