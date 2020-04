Ab Herbst Umbau im Hengsteybad

Der Umbau soll im Herbst beginnen - das sagte uns Unternehmenssprecher Dirk Thorbow. Und zunächst wird man von außen gar nicht so viel sehen, denn die Arbeiten fangen im Strandhaus an. Das Ziel ist dort, Gastronomie und Beherbergung zu modernisieren. Radfahrer sollen ein Zimmer für die Nacht mieten können, das ganze soll etwas mehr Hotelcharakter bekommen. Im nächsten Jahr geht es dann mit den Bauarbeiten in Richtung Seeufer; Pläne zeigen eine Uferpromenaden und einen Beachclub. Vorher braucht es aber noch einen Bebauungsplan und eine Baugenehmigung.