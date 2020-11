Abellio: Sperre nach Letmathe

Freitag ab 22:15 fährt kein Zug mehr in die Richtung, auch in Gegenrichtung passiert nichts auf den Gleisen. Bis auf Bauarbeiten, denn die sind der Grund für die Sperre. Das heißt, das die Linien RE 16 und RB 91 davon betroffen sind. Die Busse, die als Ersatz ab Hagen Hbf eingesetzt werden haben verschiedene Haltepunkte - die sieht man sich am besten für den eigenen Bedarf passend auf abellio.de an.

Die Arbeiten und damit die Sperre dauern bis Montag früh um 400 Uhr.

Eine weitere Sperre gibt es noch - von Samstag bis Sonntag zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf; das betrifft den Regionalexpress 16.