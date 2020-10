Abellio will Verträge erfüllen

Das Bahnunternehmen Abellio will den Betrieb in Deutschland trotz roter Zahlen weiter führen. Das sagt eine Unternehmenssprecherin der DPA. Abellio gehört zum niederländischen Bahnunternehmen NS und hat seinen Sitz bei uns in Hagen.

© Abellio/Frank Rogner