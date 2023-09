Abenteuer Ausland - Mein Neues Leben - Ganz weit weg

Egal ob es das Praktikum in Neuseeland ist, ein Work and Travel in Australien oder das restliche Leben im Sonnenstaat Florida: Über drei Millionen Deutsche leben im Ausland, weit weg vom eigentlichen Zuhause. Sie haben sich einen Traum erfüllt, den Job und das Land gewechselt oder wollen eine neue Region erkunden. Thorsten Ortmann und seine Reporterkollegen sind auf die Suche gegangen und haben Menschen gefunden, die 'Tschüss, Deutschland' gesagt haben.

Melike ist nach Mallorca ausgewandert

Es ist ein Traum, den in Deutschland wahrscheinlich sehr viele träumen. Auswandern auf die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Melike hat sich den Traum erfüllt.

Peter und Susann leben in Curacao

Vor 15 Jahren hieß es für Peter und Susann Kleuters: Tschüss Deutschland! Sie sind 2008 auf die Karibik-Insel Curacao ausgewandert.

Jule macht Work & Travel in Australien

Viele arbeiten in Australien und verdienen sich dann so das Geld für einen ausgedehnten Trip in in andere Länder der Region. Das hat auch Jule gemacht.

Claudia ist nach Florida ausgewandert

In ein fremdes Land auszuwandern, dazu gehört eine Menge Mut. Weit weg von Familie und Freunden und dem gewohnten Umfeld zu sein, ist sicher nicht für jeden etwas. Anders war das bei Claudia Klenke.

Maike erkundet Australien als Au-Pair

Als Au-Pair lebt man mit einer Familie zusammen, passt auf die Kinder auf und erledigt Aufgaben im Haushalt. Das hat auch Maike gemacht.

Pauli und Sarah machen ein Praktikum in Neuseeland

Einfach mal raus, was anderes sehen, Deutschland den Rücken kehren. Davon träumen viele Studierende bei uns. Zwei Studentinnen aus Münster wollen sich diesen Traum erfüllen.

Auswandern: Diese Möglichkeiten gibt es

Klar, viele von uns hatten schon einmal den Gedanken, auszuwandern, an einen Urlaubsort, der einem so sehr gefällt. 3,4 Millionen Deutsche leben zurzeit im Ausland, davon 2,7 Millionen, die im erwerbstätigen Alter (15-64 Jahre) sind. Das bedeutet: es sind nicht nur Pensionäre und Rentner, die sich einen Traum erfüllen. Die meisten leben in den USA, Großbritannien oder der Schweiz. Aber natürlich gibt es auch einige Deutsche, die sich in Spanien - beispielsweise in Mallorca - niedergelassen haben. Das Auswandern ist ein Prozess über Monate, wenn nicht Jahre, wenn man alles dafür akribisch vorbereiten möchte. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, raus aus der Komfortzone in Deutschland zu kommen und weit weg von Zuhause durchzustarten - vor allem für junge Menschen.

