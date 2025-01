Abriss und Neubau der Fuhrparkbrücke

Ende März soll ein entsprechender Antrag an die Deutsche Bahn gehen. Das Unternehmen selbst will die Bahnstrecke Hagen/Hamm generalsanieren, der Baubeginn ist für Februar 2028 geplant. Das hat Auswirkungen auf den Regional- und Fernverkehr. Eine Sperrung der Strecke bietet sich auch für Brückenabriss und Neubau an So die Infos aus der Brückenkommission.