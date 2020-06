Abriss Wehringhauser Straße

Den Beschluss gab es gestern vom Stadtentwicklungsausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung. Die Häuserzeile in der Wehringhauser Straße ist bekannt für Leerstand, eine marode Bausubstanz und vermüllte Hinterhöfe. Der Abriss soll zwischen dem 13. Juli und dem 21. September erfolgen. Finanziert wird die Aktion über das Förderprogramm „Modellvorhaben Problemimmobilien“. Seit 2017 nimmt die Stadt Hagen an dem Programm teil. 30 Häuser wurden bereits als Problemimmobilien eingestuft, acht davon konnten erworben werden.