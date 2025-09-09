Abschied im Beirat für Menschen mit Behinderungen





Meinhard Wirth hat die Arbeit des Beirates 20 Jahre lang mit Klarheit, Herz und Beharrlichkeit geprägt. Sein Einsatz für Barrierefreiheit, Teilhabe und Inklusion war wirklich bemerkenswert. Zahlreiche Projekte wurden umgesetzt: Der barrierefreie Umbau des Hagener Hauptbahnhofs oder auch neue Bushaltestellen, die es Menschen mit Rollator, im Rollstuhl aber auch Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen leichter machen.

Er hat es geschafft, die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen immer wieder in die breite Gesellschaft zu tragen.