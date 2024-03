Abschied vom Winterhimmel

Mittwoch ab 19:00 Uhr kann man zur Sternenwarte pilgern und die typischen Sternenbilder durchs Teleskop ansehen, die der winterliche Himmel bietet. Auch der Planet Jupiter ist durch die sternwarteneigenen Teleskope sichtbar.

Was man dazu braucht, ist ein klarer Himmel - der lässt sich nicht garantieren, aber es kommt eben auf einen Versuch an. Ansonsten hat die Sternwarte ein virtuelles Alternativprogramm in der Schublade.





Den Himmel gibt es umsonst zu sehen, eine Anmeldung ist auch nicht nötig, Man muss nur den weg zur Sternwarte am Eugen-Richter-Turm finden - und erklimmen. Um 19:00 Uhr ist Start der Sternenguckerei.