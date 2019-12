Abschied von Phoenix

Die Lage beschreibt Geschäftsführer Patrick seidel so: Einerseits ist es unbefriedigend, das Günther so geringe Spielanteile hat, und als junger Spieler brauche er Praxis. Andererseits müsse der Verein Jonathan Octeus unbedingt weiter an sich binden und habe mit Jonas Grof und Niklas Geske weitere Optionen. Wichtig sei, dass die Lage und die Folgen klar und sauber zwischen den Beteiligten kommuniziert worden seien.