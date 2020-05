Abschlussprüfungen starten

Auch die Abiturprüfungen finden unter Auflagen, sprich Hygiene- und Infektionsschutzstandards, statt. Viele Schüler hatten sich die letzten Wochen hingegen für das Durchschnittsabi stark gemacht. Sie sind dafür, die Prüfungen ausfallen zu lassen und die Note aus den schon erbrachten Leistungen zu berechnen. Die Abiklausuren sollen bis zum 25. Mai durch sein. Ab dem 26. stehen Nachschreibtermine und mündliche Prüfungen an.

Nicht nur die Abiturienten an Gymnasien oder Gesamtschulen müssen ab heute Klausuren schreiben. Auch an den Beruflichen Gymnasien und Berufskollegs beginnen heute die Prüfungstage. Darüber hinaus starten die zentralen Prüfungen für die Schüler der zehnten Klassen. In einer Woche wird dabei die letzte der insgesamt drei zentralen Prüfungen gabgelegt.