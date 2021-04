Abstand halten im Training

Und der Appell geht nicht nur an die Aktiven beim Training auf dem Spielfeld. Ebenso dringend: Eltern und Begleitpersonen von trainierenden Kindern sind genau so in der Pflicht.

Das Servicezentrum Sport sagt den Trainern und Vereinen: Es ist Euer Job, auf die Einhaltung der Abstandsregeln zu achten.

Alternativ behält sich das Servicezentrum Sport vor, Sportplätze zu schließen.