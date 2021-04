Abzocke in der Krise

In der Corona-Krise versuchen Betrüger eine neue Masche zur Abzocke. Es geht um die Ausgangebeschränkungen in der der Nacht. zwischen 21 und 5 Uhr in Hagen. Freitagabend geriet ein Mann in Vorhalle in eine vermeintliche Verkehrskontrolle.

© zef art - stock.adobe.com