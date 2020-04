Achtsamkeit für Steinschlangen

Bunt angemalte ganz normale Steine. Mit einem Sinnspruch darauf, mit knalligen Farben oder Symbolen, deren Bedeutung zuweilen rätselhaft ist. Solche Steinschlangen gibt es zum Beispiel in Haspe am Friedhof oder im Lennepark in Hohenlimburg. Und wahrscheinlich auch an etlichen anderen Stellen in der Stadt. Meist liegt am Anfang ein Schild mit dem Hinweis, das empfindliche Arrangement bitte nicht zu zerstören. Und das erstaunliche: Die Steinschlangen bleiben heile und verlängern sich, weil immer wieder jemand kommt, und noch einen oder mehrere dazu legt. Anscheinend sorgt die Pandemie für etwas mehr Achtsamkeit.