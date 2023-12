Achtung Böller!

Von Donnerstag an bis Samstag dürfen Böller, Raketen und Co verkauft werden. Böllern ist dann an Silvester und Neujahr erlaubt. Es gibt zwei wichtige Merkmale für geprüftes Feuerwerk: Das CE-Zeichen und die Registriernummer.

Wichtig: Feuerwerk der Kategorie 2 ist für Leute unter 18 Jahren verboten. Deswegen will die Bezirksregierung auch die Läden, in denen Feuerwerk verkauft wird, in den nächsten Tagen kontrollieren. Da geht es auch darum, dass Böller und Raketen sicher gelagert sind. Wichtig auch: Böller, die nicht explodiert sind, dürfen kein zweites Mal angezündet werden.