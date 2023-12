Achtung Feiertage!

An den Weihnachtsfeiertagen haben auch die Müllwerker frei. Der Müll, der eigentlich Montag abgeholt werden sollte, wird deswegen schon am Samstag eingesammelt.

Nächste Woche verschieben sich dann die Abfuhrtermine um jeweils einen Tag. Der Dienstags-Müll ist Mittwoch dran, die Müllabfuhr ist also auch am Samstag unterwegs. Tonne und gelbe Säcke sollen bitte rechtzeitig an die Straße gestellt werden. Alle Änderungen stehen auch im Abfallkalender, in der App und auf der Homepage des Hagener Entsorgungsbetriebes.

Hier sind alle Termine:

Wichtig: Die Leerung der Restmüll- und Altpapiertonnen von Montag, 25. Dezember 2023 findet bereits am Samstag, 23. Dezember 2023 statt.

Ab Dienstag, 26. Dezember 2023 verschiebt sich die Restmüllabfuhr sowie die Abholung des Altpapiers und der Gelben Säcke um jeweils einen Tag nach hinten:

von Dienstag, 26. Dezember auf Mittwoch, 27. Dezember

von Mittwoch, 27. Dezember auf Donnerstag, 28. Dezember

von Donnerstag, 28. Dezember auf Freitag, 29. Dezember

von Freitag, 29. Dezember auf Samstag, 30. Dezember.