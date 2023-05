Action-Day in Hagen

Die Sammel-Aktion soll zeigen, dass es auch anders geht und einige Geräte vielleicht auch repariert werden könnten. Und der Club will darauf aufmerksam machen, dass in afrikanischen Ländern, wie Ghana, jeden Monat hunderte Container mit gebrauchten Elektrogeräten ankommen, die vor Ort verbrannt werden - mit erheblichen Folgen für Kinder und Jugendliche. Am Samstag wird also zwischen 10 und 15 Uhr an der Bandstahlstraße Elektroschrott gesammelt. Gesammelt werden Mobiltelefone, Computer, Laptops, Stereoanlagen und ähnliche Geräte.