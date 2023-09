ADAC gibt Tipps: So verhalten sich Autofahrer im Herbst richtig

Sicheres Fahren: Die drei Grundprinzipien

Wer im Herbst sicher ans Ziel kommen möchte, der kann sich an den Drei Grundprinzipien orientieren: Abstand halten, langsamer fahren, Licht anmachen.

Beim Thema Abstand halten kann sich an der Zwei-Sekunden-Regel orientiert werden, das heißt: Die Stelle, die der Fahrer vor einem passiert, sollte man selbst erst nach zwei Sekunden erreichen. Sollte man eher an dieser Stelle sein, so ist der Abstand zu gering. Ausreichend Sicherheitsabstand ist vor allem im Herbst wichtig, da durch Nässe oder Laub der Bremsweg oft deutlich länger ist als im Sommer.

Was tun bei schlechter Sicht?

Das richtige Benutzen des Lichtes ist hier das A und O. Das Abblendlicht wird empfohlen, nicht auf Automatisch stehen zu lassen und die Leuchten zudem richtig einzustellen. Dasselbe gilt für die Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Diese darf bei einer Sicht unter 50 Meter eingeschaltet werden. Dann gilt aber auch: Abstand in Metern = Geschwindigkeit in Km/h. "Bei Tempo 50 sollte man also mindestens 50 Meter Abstand halten. Das ist genau die Distanz zwischen zwei Leitpfosten am Straßenrand", erklärt Kaurisch vom ADAC.

Neben der Beleuchtung ist die Reinigung der Scheiben wichtig, um eine gute Sicht zu behalten. Man sollte die Scheibenreiniger, Kühlflüssigkeit sowie das Motoröl kontrollieren und gegebenenfalls auffüllen.

Nicht vergessen: rechtzeitig die Winterreifen wechseln

Wer nicht gerade Allwetterreifen fährt, der sollte das Wechseln der Autoreifen nicht vergessen. Hier empfehlen sich die beiden ersten Oktoberwochen, um die Winterreifen aufzusetzen. Orientieren kann man sich an der Regel O-O: Oktober bis Ostern.

Beim Kaufen der Winterreifen empfehlt der ADAC keine Reifen, die älter als zwei Jahre sind zu kaufen. Zudem sollte auf die Mindestprofiltiefe von 1,6mm geachtet werden. Der ADAC empfehlt sogar eine Mindesttiefe von 4 mm. "Das lässt sich ganz einfach mit einer 2-Euro-Münze kontrollieren. Der silberne Rand ist genau vier Millimeter breit. Wenn man die Münze zwischen zwei Profilblöcke steckt und der Rand nicht mehr zu sehen ist, dann ist noch alles in Ordnung", so Kaurisch.

Worauf sollte man im Herbst noch besonders achten?

Im Herbst kann es öfter als sonst zu Schleuder- und Rutschgefahr kommen. Sollte man die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren, sollte man wie folgt handeln: Gas weg, auskuppeln, gefühlsvoll gegenlenken, bremsen. Wenn man danach immer noch keine Kontrolle über das Fahrzeug gewinnen konnte, hilft nur noch eine Vollbremsung.