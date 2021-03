Adolf Kühle ist gestorben

Für die Stadt dokumentierte er in den Fünfziger Jahren den Wiederaufbau und den Neubau von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Über viele Jahre war er Haus-Fotograf für das Theater Hagen. Bekannt sind in Hagen auch seine letzten Bilder von der Hasper Hütte. Sein Nachlass befindet sich jetzt im Stadtarchiv. Das plant nach dem Ende der Coronakrise eine Werkschau mit Fotografien von Adolf Kühle. Er starb am 22. Februar.