Adrian Rewig: 428 Km-alles gut

"Adrian bei den Briten", titelte ein Fan in dem WhatsApp-Chat von Laufverrückten, die diesen 17 Tage langen Lauf verfolgen. Und wenn man sein Laufpensum von rund 80 Kilometern am Tag sieht, glaubt man in der Tat, dass er ähnlich wie Asterix über einen Zaubertrank verfügen muss. Das Tagesziel gestern war die schottische Stadt Dunfermline. Nach dem Lauftag gestern hat er 428 Kilometer seit dem Start in den Beinen - das ist für den Hagener aber nichts besonders belastendes. Immerhin ist die Restkilometerzahl mit 941 bis nach Lands End jetzt nur noch dreistellig, und Adrian Rewig ist so weit guter Dinge. Der Lauf soll am 24ten März zu Ende sein.