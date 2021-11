Advent: Kostenloses Busfahren

Die Mobilitätswende kann durchaus angenehm sein - zum Beispiel entfällt die Parkplatzsuche. Das ist in diesem Jahr besonders hilfreich, weil die Parkplatzsituation in der Innenstadt durch die Hochwasserschäden noch angespannter ist als sonst. Vom ersten bis zum vierten Advent bieten Stadt und Straßenbahn kostenlose Busbenutzung im Hagener Stadtgebiet an. Die Stadt Hagen unterstützt das Angebot finanziell.