Adventskalender verschenken...

"Adventskalender mal anders" nennt sich die Idee: Die Leute von Soulplace nehmen einen Karton und legen jeden Tag ein kleines Geschenk hinein - und das genau 24 mal. Ob das ein Schokoriegel oder ein Schlafsack ist - es kommt eben darauf an, was man geben möchte, und was man zu geben hat. Wichtig ist natürlich, dass es haltbares ist, wenn man Lebensmittel verschenken will. Die fertigen Kalenderkartons werden dann etwa an die Hagener Tafel verteilt oder an den Kinderschutzbund oder an Unsichtbar.





Soulplace bittet um Spenden, um die Kartons füllen zu können. Auch Geldspenden nimmt die Firma gerne an.





Die Kartons kann man bei Soulplace abgeben: im Teitlande 12, 58135 Hagen (Abgabezeiten: Freitag, 9.12. von 12:00 Uhr bsi 17:00 uhr und Samstag, 10.12. von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr).