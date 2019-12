Adventskisten für Bedürftige

Petra und Steffen Wiesendt von Soulplace haben eine Spendenaktion auf eigene Faust geplant. Sie sammeln Spenden für Kinder, Obdachlose und Tiere und verpacken die gesammelten Sachen in kleine Kisten. Diese Kisten gehen dann jeweils an 24 Bedürftige der Hagener Tafel, dem Kinderschutzbund Hagen und ans städtische Tierheim. Wer noch Spenden abgeben möchte, kann sie heute bis 16 Uhr und Samstag (21.12.) von 10 bis 16 Uhr am Freibad Hestert Parkplatz abgeben. Petra Wiesendt nimmt die Spenden dankend an.

© Radio Hagen