Navigation

Ältere Autofahrer: Gesundheitsrisiken am Steuer

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 11:05

Autofahrer über 70 verursachen fast so viele Unfälle wie junge Fahrer. Eine neue Studie zeigt, dass plötzliche Gesundheitsprobleme oft die Ursache sind.

Eine ältere Autofahrerin sitzt am Steuer.
© picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Autofahrer über 70 Jahre sind statistisch fast genauso häufig in Unfälle mit Personenschäden verwickelt wie die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Eine Analyse von 230.000 Unfällen durch die Björn Steiger Stiftung zeigt, dass nicht etwa Wahrnehmungsfehler, sondern plötzlich auftretende gesundheitliche Probleme die Hauptursache sind. Dazu zählen Schlaganfälle, Herzinfarkte, Schwindel oder kurze Ohnmachtsanfälle - Ereignisse, die am Steuer besonders gefährlich werden können.

Prävention durch Technik und Chats

Unfallforscher empfehlen den Einsatz von Smartwatches, die medizinische Daten wie Puls und Herzfrequenz überwachen. So könnten gesundheitliche Probleme frühzeitig erkannt werden, bevor sie zu einem Unfall führen. Zusätzlich bieten Fahrschulen spezielle Beobachtungsfahrten für ältere Fahrer an. Dabei wird die Fahrt von einem Fahrlehrer begleitet, um mögliche Schwächen zu identifizieren und gezielt daran zu arbeiten.

Weitere Meldungen

Pflegebedürftiger Mensch hat Schmerzen - wie helfen?

Gesundheit «Im Alter tut der Körper eben weh»: Diese Annahme sitzt in vielen Köpfen, weshalb viele pflegebedürftige Menschen Schmerzen über lange Zeit aushalten. Es geht aber auch anders.

Zwei Frauen umarmen sich

Ciao, Berufsleben! So gelingt gutes Ankommen im Ruhestand

Gesundheit Hallo, Ruhestand! Woran es bislang mangelte, davon ist nun reichlich da: Zeit für alles, was das Leben bunt und gut macht.

Eine ältere Dame geht in den Ruhestand

Wenn Muskeln nach Schlaganfall streiken – was jetzt hilft

Gesundheit Die Muskeln wollen nicht mehr wie man selbst: Viele Menschen, die einen Schlaganfall überstanden haben, tragen spastische Bewegungsstörungen davon.

Ein Mann läuft mit einer Gehhilfe auf der Straße
skyline