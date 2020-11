Ärger mit Zerstörungswut

Zerstörte Dienstfahrzeuge sind keine Hilfe im Notfall. Das sagt die Bundespolizei, die an den Bahnhöfen im Einsatz ist. In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass Dienstfahrzeuge vor den Wachen beschädigt wurden. Auch in Hagen gab es schon Farbschmierattacken und abgetretene Außenspiegel.

© Bundespolizei