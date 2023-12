Ärztlicher Notdienst

Wer an den Feiertagen krank wird, kann beim ärztlichen Bereitschaftsdienst medizinisch versorgt werden. Die Hagener Notdienstpraxis in der Grünstraße ist an den Feiertagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Das Angebot ist für alle, die akute Beschwerden haben und nicht Warten können bis ihr Hausarzt wieder da ist.

© sebra - stock.adobe.com