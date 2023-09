AfD-Mann soll zurücktreten

Die Zeit und die Westfalenpost hatten vor kurzem darüber berichtet. Geitz selbst sagt, er sei zwar vor Ort gewesen, habe aber lediglich ein Dokumentationsvideo dort aufgenommen. Aus diesem Video war ein Bild veröffentlicht worden, was den AfD-Politiker in der Menge auf den Reichstagsstufen zeigt. Laut Andreas Geitz sei das Bild aus dem Zusammenhang gerissen worden. Er habe angeboten, das komplette Video zu zeigen, das habe aber niemand in Anspruch genommen. Die anderen Parteien werfen Geitz vor, er habe gelogen und sich unwürdig und undemokratisch verhalten. Er sei für die Arbeit in den politischen Gremien und Kontrollorganen der Stadt nicht geeignet. Er selbst sieht das anders - seine Ämter will Geitz behalten.