Stimmen von Besuchern der Veranstaltung im gut besuchten Theater an der Volme am Dienstag Abend. Unter anderem stand die Fraktionschefin der Grünen im Landtag - Verena Schäffer - Rede und Antwort.

Was machen wir mit einer Partei wie der AfD? Verbieten? Oder Aushalten - auch wenn einem das Parteiprogramm mal so gar nicht passt? Diese Frage haben jetzt auch die Grünen diskutiert, im gut besuchten Theater an der Volme...unter anderem mit der Fraktionschefin der Grünen im Landtag: Verena Schäffer...

Über ein Verbot würde am Ende nicht die Politik, sondern das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Das ist auch gut so - finden die Anwesenden. ...und die Aussichten, dass es am Ende wirklich so kommt?

Die Grünen sagen: wir müssen zweigleisig fahren. Das Verbotsverfahren gründlich vorbereiten und dem Verfassungsgericht zur Entscheidung vorlegen...und - vielleicht noch wichtiger - daran arbeiten, dass nicht so viele Menschen überhaupt in die rechtsextreme Richtung abdriften...