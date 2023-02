AKH: Bessere Notfallversorgung

Wie leistungsfähig ein Krankenhaus bei der Notfallversorgung ist, wird in Deutschland in drei Stufen unterteilt. Und zwar von "Basis" über "erweitert" bis hin zu "umfassend". Das AKH hat sich von der Stufe "Basis" auf die Stufe "erweitert" verbessert, und ist damit eine von 400 Kliniken in Deutschland, die das geschafft haben.

Das bringt auch Erleichterungen für Patienten. Zu dieser Kategorie gehören etwa auch sechs Beobachtungsbetten. In denen können Patienten mit unklaren Beschwerden 24 Stunden betreut und behandelt werden. Sinn der Sache ist es, unnötig langes Liegen im Krankenhaus zu vermeiden.

Andere Kriterien für die erweiterte Notfallversorgung hatte das AKH sowieso schon längst - etwa einen Hubschrauberlandeplatz.