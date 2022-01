AKH: Kinderklinik wird größer

Aus Iserlohn kommen vor allem alle Mitarbeiter der Kinderklinik nach Hagen. Mit dieser schon länger angedachten "Umstrukturierung" hole man vor allem dringend benötigte Fachkräfte in die Stadt. Es sei mittlerweile extrem schwer, Fachpersonal zu finden.





Zudem erfülle diese Verschmelzung den neuen Landeskrankenhausplan für NRW. Danach seien 40 Minuten Entfernungsdauer für die Pädiatrie angemessen.





Die Kinderklinik am AKH behandelt derzeit 2500 Kinder und Jugendliche jährlich und ist medizinisch breit aufgestellt.

In Iserlohn bleiben die Geburtshilfe und ein Babynotarztdienst, die Iserlohner sind aber im Grunde an die Versorgung in Hagen mit angeschlossen.