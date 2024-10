Aktion gehen Einbrecher

Am Freitag steht ein technischer Experte telefonisch zur Verfügung. Von morgens 8:00 Uhr bis 14:30 berät Oliver Bittern Wohnungs- und Hausbesitzer.

Am Samstag steht er mit einer Kollegin aus der Kriminalprävention an einem Infostand in der Volmegalerie. Die Zeit hier: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Beratungen sind in beiden Fällen kostenlos.

Telefon Oliver Bittern am Freitag: 02331 / 986-3661